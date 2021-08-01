Стало известно, кто взял на себя ответственность за поджоги лесов в Турции
Признанная Анкарой как террористическая организация курдских марксистов Ateşin Cocukları İnisyatifi ( "Дети огня") взяла на себя ответственность за лесные пожары в Турции
Ее заявление по этому поводу обнародовано сегодня, 1 августа 2021 года, на крайне левом курдском ресурсе Nûçe Ciwan, передает Еспресо.TV .
Доступ к сайту, следует отметить, на территории Турецкой Республики заблокирован.
"Поскольку турецкий режим не понимает никакого другого языка, пора поставить их на колени огнем. Мы призываем всех друзей проявить энтузиазм и взять вековой реванш, одержав победу. Мы не забыли того, что вы делали на протяжении веков, и будем требовать от вас ответственности", - говорят "Дети огня".
Турецкую власть они называют "фашистской".
Организация призывает своих членов, единомышленников и сторонников продолжать применять "огненную" тактику и, обращаясь к руководству Турции, утверждает, что обнаружить поджигателей будет невозможно, ведь это, по словам "Детей огня", ими может быть любой. Их люди будто бы есть и среди турецких военных, и среди лесничих, и среди учителей и т.д.
Как утверждают эксперты, опрошенные влиятельным турецким изданием Haberler.com, последняя серия сокрушительных пожаров действительно может быть делом рук курдского формирование "Дети огня".
Справка
20-40-миллионный курдский народ собственного государства не имеет.
Курды живут преимущественно на востоке Турции, на севере Сирии и Ирака и на западе Ирана.
С Турцией разными способами борется прежде всего Курдская рабочая партия, тоже марксистская. У нее есть вооруженное подполье, и для Анкары и ряда государств мира это тоже террористы.
"Дети огня" отделяют себя от Курдской рабочей партии, утверждая, что методы деятельности той, по их мнению, не всегда достаточно действенны.
Цель этих и других подобных движений - провозглашение независимого Курдистана в пределах курдских этнических земель.
Турция же считает эту идею сомнительной, провокационной и представляющей угрозу территориальной целостности и суверенитету в угоду внешним заинтересованным сторонам
и настаивает на том, что права курдов в современном многонациональном турецком государстве полностью реализовываются.
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