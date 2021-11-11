Стало известно, кто в Украине покажет следующий бой Ломаченко
Поединок украинского боксера Василия Ломаченко против Ричарда Комми из Ганы будет транслировать медиасервис Megogo
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Поединок между бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и Ричардом Комми, владевшим титулом IBF (Международной боксерской федерации) состоится 11 декабря в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden.
В Украине его в ночь на воскресенье 12 декабря будет транслировать медиасервис Megogo.
В 2019 году у Ричарда Комми звание чемпиона мира IBF отобрал Теофимо Лопес. В октябре 2020-го американец также нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
- Напомним, 10 ноября британский боксер Джош Тейлор заявил, что американец Теофимо Лопес боится сразиться с Василием Ломаченко , который в первом поединке проиграл из-за травмы.
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