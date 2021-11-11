Стало известно, кто в Украине покажет следующий бой Ломаченко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Поединок между бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и Ричардом Комми, владевшим титулом IBF (Международной боксерской федерации) состоится 11 декабря в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden.

В Украине его в ночь на воскресенье 12 декабря будет транслировать медиасервис Megogo.

В 2019 году у Ричарда Комми звание чемпиона мира IBF отобрал Теофимо Лопес. В октябре 2020-го американец также нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).