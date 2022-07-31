Стало известно, кто в Украине покажет бой Усик – Джошуа в свободном доступе
Медиасервис MEGOGO 20 августа покажет второй поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа бесплатно
Об этом сообщает промоутерская компания K2 Promotions в Instagram .
Благотворительный фонд Usyk Foundation объявил, что трансляция поединка между Усиком и Джошуа будет бесплатной. Она состоится на медиасервисе MEGOGO. Ранее ожидалось, что сражение покажут на платной стриминговой платформе DAZN.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.
20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.
- 30 июля сообщалось. что второй поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа на США и Европу будет транслировать стриминговый сервис DAZN .
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