Стало известно, кто в Украине покажет бой Усик - Джошуа
Второй поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа будет транслировать стриминговый сервис DAZN
Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter .
По его информации, официальным транслятором реванша между Усиком и Джошуа в США, Европе и Украине будет стриминговый сервис DAZN. Исключение составила только Великобритания, где права на показ выкупила телекомпания Sky Sports.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.
20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.
-
21 июня Тайсон Фьюри заявил , что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное