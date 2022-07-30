Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter .

По его информации, официальным транслятором реванша между Усиком и Джошуа в США, Европе и Украине будет стриминговый сервис DAZN. Исключение составила только Великобритания, где права на показ выкупила телекомпания Sky Sports.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.

20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

21 июня Тайсон Фьюри заявил , что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.

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