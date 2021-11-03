Стало известно, кто в Украине будет транслировать следующий бой лучшего боксера мира
Медиасервис Megogo будет транслировать в Украине бой Сауля Альвареса и Калеба Планта за титулы WBA, WBC, WBO и IBF в суперсреднем весе
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на Megogo .
Показ поединка запланирован в ночь с 6 на 7 ноября. Начало вечера бокса в 3:00. Бой состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Трансляция будет проходить на медиасервисе Megogo в разделе Спорт – на MEGOGO Гонг. Просмотр матча будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".
Мексиканец Сауль "Канело" Альварес является чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версиям WBC, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
Американец Калеб Плант владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 26 октября украинский тяжеловес Александр Усик в рейтинге лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, журнал The Ring удержался на втором месте после Сауля Альвареса.
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