Стало известно, кто в Украине будет транслировать следующий бой лучшего боксера мира

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на Megogo .



Показ поединка запланирован в ночь с 6 на 7 ноября. Начало вечера бокса в 3:00. Бой состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Трансляция будет проходить на медиасервисе Megogo в разделе Спорт – на MEGOGO Гонг. Просмотр матча будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес является чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версиям WBC, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Американец Калеб Плант владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).