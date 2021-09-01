Стало известно, кто в "Барселоне" забрал 10-й номер Месси
В испанской "Барселоне" под 10-м номером, который принадлежал аргентинцу Лионелю Месси, будет играть Ансуи Фати
Об этом сообщает "Барселона" в twitter.
Новым обладателем «десятки» в каталонском клубе стал Ансуи Фати.
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18-летний вингер является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал за первую команду каталонцев в августе 2019 года. За это время Фати сыграл за клуб 43 матча, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.
С ноября 2020 главный талант "Барсы" не выходил на поле из-за травмы.
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Напомним, 10 августа французский ПСЖ объявил о трансфере Лионеля Месси .
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