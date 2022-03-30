Стало известно, кто убедил Усика покинуть Украину ради реванша с Джошуа

Об этом сообщает CNN.

По словам Усика, он хотел остаться в Украине, но его друзья убедили, что боксер принесет больше пользы, если проведет бой против Джошуа.

"Я хотел остаться и защищать Украину, но друзья убедили меня, что я сделаю для Украины больше, если буду боксировать, а не буду стрелять", - сказал Усик, который сейчас находится в Чехии.

Он добавил, что сейчас пытается сосредоточиться на подготовке к поединку и за новостями практически не следит.

"Пытаюсь сосредоточиться в основном на тренировках, за новостями практически не слежу. Все мои друзья, которые защищают наше государство, говорят, чтобы я отключил телефон и тренировался. От меня ждут хорошего выступления на ринге. Для Украины. Это тяжело, но молитвы Богу помогают" , – рассказал Усик.

Он подчеркнул, что гонорар от боя передаст в помощь Украине.

"Что-то другое меня сейчас точно не интересует – ни пояса, ни что-либо другое, кроме помощи Украине. Я приложу все свои силы на тренировках и сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать своих людей так же, как они поддерживают меня. Украина победит" , – убежден Усик.

Украинец 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.

У Усика было право покинуть в условиях военного положения Украину, поскольку у него трое несовершеннолетних детей. Сразу после полномасштабного российского вторжения боксер вступил в терроборону.

Напомним, 25 марта Усик заявил, что проведет бой против Джошуа, ведь таким образом он больше поможет нашей стране, чем в терробороне.

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