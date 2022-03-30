Стало известно, кто убедил Усика покинуть Украину ради реванша с Джошуа
Чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что оставить во время войны Украину ради второго поединка против британца Энтони Джошуа, его убедили друзья
Об этом сообщает CNN.
По словам Усика, он хотел остаться в Украине, но его друзья убедили, что боксер принесет больше пользы, если проведет бой против Джошуа.
"Я хотел остаться и защищать Украину, но друзья убедили меня, что я сделаю для Украины больше, если буду боксировать, а не буду стрелять", - сказал Усик, который сейчас находится в Чехии.
Он добавил, что сейчас пытается сосредоточиться на подготовке к поединку и за новостями практически не следит.
"Пытаюсь сосредоточиться в основном на тренировках, за новостями практически не слежу. Все мои друзья, которые защищают наше государство, говорят, чтобы я отключил телефон и тренировался. От меня ждут хорошего выступления на ринге. Для Украины. Это тяжело, но молитвы Богу помогают" , – рассказал Усик.
Он подчеркнул, что гонорар от боя передаст в помощь Украине.
"Что-то другое меня сейчас точно не интересует – ни пояса, ни что-либо другое, кроме помощи Украине. Я приложу все свои силы на тренировках и сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать своих людей так же, как они поддерживают меня. Украина победит" , – убежден Усик.
Украинец 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.
У Усика было право покинуть в условиях военного положения Украину, поскольку у него трое несовершеннолетних детей. Сразу после полномасштабного российского вторжения боксер вступил в терроборону.
- Напомним, 25 марта Усик заявил, что проведет бой против Джошуа, ведь таким образом он больше поможет нашей стране, чем в терробороне.
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