Стало известно, кто покажет матчи сборной Украины в Лиге наций
Сентябрьские матчи сборной Украины по футболу против Шотландии и Армении в Лиге наций будут транслировать телеканалы ICTV, Интер, 1+1 и Общественное
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
Трансляция матчей будет проходить в рамках информационного марафона "Единые новости" на телеканалах ICTV, Интер, 1+1 и Общественно, транслируемых в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и в сети цифрового телевидения Т2.
Пользователи спутникового телевидения не смогут посмотреть эти игры, но все три матча также будут доступны для просмотра на YouTube-канале УАФ.
Просмотр матчей на этих каналах и платформах будет возможен только на территории Украины.
Украина сыграет против Шотландии 21 сентября в Глазго и 27 сентября в Кракове. Также, команда Александра Петракова 24 сентября встретится в Ереване с Арменией.
После трех матчей у Украины есть 7 очков и возглавляет группу 1 во втором дивизионе Лиги наций. Шотландия с 6 пунктами вторая, Ирландия с 4 баллами – третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место. Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.
- 17 сентября главный тренер сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что Александр Зинченко, Николай Шапаренко и Георгий Бущан не сыграют в Лиге наций против Шотландии и Армении.
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