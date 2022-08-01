Стало известно, кто покажет матч ЛЧ "Динамо" – "Штурм" в свободном доступе
Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и австрийским "Штурмом" в свободном доступе покажет телеканал 2+2
Об этом сообщает Tribuna.com.
По информации издания, оба матча между "Динамо" и "Штурмом" будут транслироваться на платформе Setanta Sports и телеканале 2+2. Правда, по ТВ игры будут транслировать с опозданием в 15 мин. Это связано с тем, что права на показ Лиги чемпионов в Украине принадлежат Setanta Sports.
Первая встреча состоится 3 августа в Лодзи и начнется в 21:00. Повторная игра пройдет в Граце 9 августа.
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