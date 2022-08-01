Об этом сообщает Tribuna.com.

По информации издания, оба матча между "Динамо" и "Штурмом" будут транслироваться на платформе Setanta Sports и телеканале 2+2. Правда, по ТВ игры будут транслировать с опозданием в 15 мин. Это связано с тем, что права на показ Лиги чемпионов в Украине принадлежат Setanta Sports.

Первая встреча состоится 3 августа в Лодзи и начнется в 21:00. Повторная игра пройдет в Граце 9 августа.

27 июля во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило турецкое "Фенербахче".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу бойкотировал пресс-конференцию после игры с "Фенербахче" из-за скандирования турецких фанатов о Владимире Путине.

30 июля словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич перешел в греческий "Панатинаикос".

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