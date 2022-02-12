От Украины на "Евровидение-2022" поедет Алина Паш
В воскресенье, 12 февраля 2022 года, во время прямого эфира на "Общественном" был определен победитель финального отбора для участия от Украины в международном песенном конкурсе Eurovision-2022, который пройдет в Турине (Италия)
Такое решение было принято по итогам всенародного SMS-голосования и решения жюри.
Победительницей национального отбора стала Алина Паш, передает Еспресо.TV .
"Тени забытых предков". Конкурсная работа Алины Паш
Напомним, финалистами Нацотбора на Евровидение-2022 стали:
- Alina Pash - Тени забытых предков
- Cloudless - All be alright
- Kalush Orchestra - Стефания
- Laud - Head Under Water
- Michael Soul - Demons
- Our Atlantic - Моя Любовь
- Roxolana - GIRLZZZZ
- Wellboy - Nozzy Bossy
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