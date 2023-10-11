Стало известно, кто напишет текст для Радиодиктанта национального единства и кто будет его читать

Об этом сообщило Суспильное вещание.

Отмечается, что к методической работе над текстом приобщат языковеда и доктора филологических наук Ларису Масенко.

Радиодиктант национального единства состоится 27 октября в 11:00.

Присоединиться может любой желающий. Услышать текст можно будет в эфире телеканала "Суспильное. Культура", на волнах "Украинского Радио" и "Радио Культура", на YouTube-канале "Украинского Радио", на Facebook-страницах "Суспильного".

Украинское радио начало проводить Всеукраинский радиодиктант национального единства в 2000 году, чтобы объединить людей вокруг языка. С тех пор он проходит ежегодно и стал самым масштабным украиноязычным флешмобом, который собирает украинцев и любителей украинского языка со всего мира.