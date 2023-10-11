Стало известно, кто напишет текст для Радиодиктанта национального единства и кто будет его читать
В этом году текст для Радиодиктанта национального единства напишет лауреат Шевченковской премии Катерина Калитко, а читать его будет актер Алексей Гнатковский
Об этом сообщило Суспильное вещание.
Отмечается, что к методической работе над текстом приобщат языковеда и доктора филологических наук Ларису Масенко.
Радиодиктант национального единства состоится 27 октября в 11:00.
Присоединиться может любой желающий. Услышать текст можно будет в эфире телеканала "Суспильное. Культура", на волнах "Украинского Радио" и "Радио Культура", на YouTube-канале "Украинского Радио", на Facebook-страницах "Суспильного".
Украинское радио начало проводить Всеукраинский радиодиктант национального единства в 2000 году, чтобы объединить людей вокруг языка. С тех пор он проходит ежегодно и стал самым масштабным украиноязычным флешмобом, который собирает украинцев и любителей украинского языка со всего мира.
- В прошлом году Радиодиктант национального единства – 2022 состоялся 9 ноября в 11:00 по киевскому времени. Автором текста радиодиктанта "Твой дом" стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЭНа Ирина Цилык. Читала диктант народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.
- 26 декабря были подведены итоги. Победителями стали 20 человек, написавших диктант с одной или двумя ошибками.
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