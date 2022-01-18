Стало известно, кто может покинуть Коноплянку в "Шахтере"
Главный тренер "Шахтера" Роберт Де Дзерби может повлиять и оставить полузащитника Евгения Коноплянку в команде
Об этом сообщают телеканалы "Футбол 1/2/3".
Ассистент главного тренера "Шахтера" Давиде Поссацини признался, что в течение следующих дней Роберто Де Дзерби определит будущее Коноплянки в команде.
"Будущее Коноплянки? Де Дзерби думает об этом, в течение следующих дней ситуация должна проясниться", - сказал Поссацини.
Из-за травм 32-летний Евгений Коноплянка в этом сезоне сыграл всего два матча. Его договор завершается летом. Transfermarkt оценивает левого вингера в 1,5 млн евро.
Лучшую свою игру Коноплянка показал в "Днепре", где за основную команду играл с 2008 по 2015 год. После этого полузащитник перешел в испанскую "Севилью". В Европе также поиграл за немецкий "Шальке".
На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за сборную Украины по футболу.
- 29 декабря генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что в ближайшее трансферное окно в клубе будут размышлять о будущем Евгения Коноплянке.
- 17 января в "Шахтере" подтвердили, что Коноплянка ищет новый клуб.
- 17 января стало известно, что "Днипро-1" не планирует подписывать Евгения Коноплянку.
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