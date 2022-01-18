Стало известно, кто может покинуть Коноплянку в "Шахтере"

Об этом сообщают телеканалы "Футбол 1/2/3".



Ассистент главного тренера "Шахтера" Давиде Поссацини признался, что в течение следующих дней Роберто Де Дзерби определит будущее Коноплянки в команде.



"Будущее Коноплянки? Де Дзерби думает об этом, в течение следующих дней ситуация должна проясниться", - сказал Поссацини.

Из-за травм 32-летний Евгений Коноплянка в этом сезоне сыграл всего два матча. Его договор завершается летом. Transfermarkt оценивает левого вингера в 1,5 млн евро.



Лучшую свою игру Коноплянка показал в "Днепре", где за основную команду играл с 2008 по 2015 год. После этого полузащитник перешел в испанскую "Севилью". В Европе также поиграл за немецкий "Шальке".



На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за сборную Украины по футболу.

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