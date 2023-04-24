Стало известно, кто из иностранных лидеров приедет к Путину на 9 Мая
9 мая на праздновании Дня победы в Москве будет присутствовать только один иностранный лидер – президент Кыргызстана Садыр Жапаров
Об этом сообщают российские СМИ.
По данным издания "Ведомости", 9 мая в Москве будет присутствовать только один иностранный лидер – Садыр Жапаров.
Президента Кыргызстана на празднование Дня победы пригласил в Россию в конце марта вице-премьер РФ Алексей Оверчук, занимающийся международными отношениями в правительстве.
По данным источника в Кремле, Садыр Жапаров в ходе визита, который состоится 8-9 мая, проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
- 10 апреля российские власти решили не устраивать в Курске традиционный парад на 9 Мая.
- Парад также был отменен в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием "провоцировать Украину".
- 12 апреля стало известно, что парада к 9 Мая не будет и во временно оккупированном Крыму.
- 18 апреля в России отказались от традиционного шествия "Бессмертного полка", которое ежегодно проводили 9 мая.
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