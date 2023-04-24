Стало известно, кто из иностранных лидеров приедет к Путину на 9 Мая

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным издания "Ведомости", 9 мая в Москве будет присутствовать только один иностранный лидер – Садыр Жапаров.

Президента Кыргызстана на празднование Дня победы пригласил в Россию в конце марта вице-премьер РФ Алексей Оверчук, занимающийся международными отношениями в правительстве.

По данным источника в Кремле, Садыр Жапаров в ходе визита, который состоится 8-9 мая, проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.