Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем против Боснии и Герцеговины
Гимн Украины перед матчем отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины выполнит DZIDZIO
Об этом сообщает УАФ .
Украинский исполнитель Михаил Хома, который известен большинству украинцев под псевдонимом DZIDZIO, уже во второй раз исполнит гимн Украины перед матчем футбольной сборной.
Ранее он пел гимн Украины перед матчем с Литвой в октябре 2019-го, а в августе 2020-го Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром записал студийную версию гимна Украины.
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина . Старт встречи в 21:45.
- Напомним, 11 октября Александр Петраков пообещал, что сборная Украины будет играть против Боснии и Герцеговины только на победу.
- 12 октября Петраков обнародовал заявку на игру квалификации чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины.
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