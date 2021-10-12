Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем против Боснии и Герцеговины

Об этом сообщает УАФ .



Украинский исполнитель Михаил Хома, который известен большинству украинцев под псевдонимом DZIDZIO, уже во второй раз исполнит гимн Украины перед матчем футбольной сборной.



Ранее он пел гимн Украины перед матчем с Литвой в октябре 2019-го, а в августе 2020-го Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром записал студийную версию гимна Украины.



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина . Старт встречи в 21:45.

Напомним, 11 октября Александр Петраков пообещал, что сборная Украины будет играть против Боснии и Герцеговины только на победу.

12 октября Петраков обнародовал заявку на игру квалификации чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Букмекеры назвали сборную Украины фаворитом матча против Боснии и Герцеговины

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