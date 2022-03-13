Стало известно, кто еще присоединился к русским коллаборантам в Мелитополе

Список предателейопубликовал журналист Андрей Цаплиенко, передает Эспрессо.TV .

"Список коллаборантов в Мелитополе. Вот честно, не понимаю, как можно так тупо становиться предателем. Не все смелы, как мэр Геническа Александр Тулупов или градоначальник Мелитополя Иван Федоров, чтобы публично бросить вызов вооруженным оккупантам. Но сохранить достоинство, спокойно отказать и уехать города это вполне выполнимый алгоритм. Но нет. Эти идут на открытое сотрудничество с врагом. И, если думают, что он пришел навсегда, они очень ошибаются. Советовал бы им еще раз прочитать школьный учебник истории".

Напомним, сегодня вечером в Мелитополе местная депутат от ОПЗЖ Галина Данильченко записала видеообращение, которое создает так называемый "комитет народных избранников", который будет управлять городом, а протестующих называет "экстремистами".

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