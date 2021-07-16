Стало известно, кто должен заменить Монастырского в Раде
Антон Швачко может стать нардепом вместо Дениса Монастырского, который возглавил Министерство внутренних дел
Об этом сообщает Суспильне .
Монастырский сложил мандат. Он был избран от "Слуги народа", поэтому в Раду должен зайти следующий в списке партии. Это Антон Швачко.
В течение 6 дней Центральная избирательная комиссия должна признать его народным депутатом или отказать.
Во время баллотирования был безработным. По словам нардепа Михаила Ананченко, Швачко является председателем секретариата областной организации партии на Сумщине.
- Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке
- Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
- Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление о назначении Монастырского министром внутренних дел .
- Рада назначила Монастырского новым главой МВД.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.34
- Актуальное
- Важное