Стало известно, кто должен заменить Монастырского в Раде

Об этом сообщает Суспильне .

Монастырский сложил мандат. Он был избран от "Слуги народа", поэтому в Раду должен зайти следующий в списке партии. Это Антон Швачко.



В течение 6 дней Центральная избирательная комиссия должна признать его народным депутатом или отказать.

Во время баллотирования был безработным. По словам нардепа Михаила Ананченко, Швачко является председателем секретариата областной организации партии на Сумщине.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке

Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление о назначении Монастырского министром внутренних дел .

Рада назначила Монастырского новым главой МВД.