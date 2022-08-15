Стало известно, кто будет транслировать матчи чемпионата Украины по футболу
Премьер-лига выбрала официальным транслятором чемпионата Украины по футболу телекомпанию Setanta Sports
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .
За соответствующее решение проголосовало большинство клубов премьер-лиги.
"Официальным транслятором УПЛ стала международная телекомпания Setanta Sports. Контракт рассчитан на три сезона, его сумма составляет $16,2 млн. Матчи чемпионата Украины по футболу в премиум качества будут доступны зрителям на трех площадках", - сообщили в УПЛ.
Там уточнили, что их будут транслировать линейные каналы Setanta Sports, которые будут показывать не менее четырех матчей каждого тура вживую и остальные в записи; ОТТ-платформа Setanta Sports, которая покажет все игры в прямом эфире; YouTube канал Setanta Sports, на котором будут транслироваться два матча вживую и можно будет просмотреть все матчи в записи уже через 15 мин после финального свистка.
Ранее большинство матчей чемпионата Украины транслировали телеканалы "Футбол 1/2/3", которые были закрыты из-за решения их владельца Рината Ахметова выйти из медиа-бизнеса.
- 11 июля стало известно, что Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса.
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