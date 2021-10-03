Стало известно, кто будет новым спикером и его заместителем

Зато в кресло Стефанчука сядет журналист, политтехнолог и партийный штабист и идеолог Александр Корниенко, который сейчас де-юре возглавляет партию "Слуга народа", передает Еспресо.TV со ссылкой на NV.ua .



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По информации издания, Корниенко уже дал свое согласие, а президент Владимир Зеленский это поддержал.



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Александр Корниенко, напомним, известен тем, что определяет идеологию "слуг" как "центризм" (ранее он говорил о "радикальном центризме"), а украинских национал-демократов и националистов любит называть "правыми экстремистами".

Напомним, вопрос немедленного освобождения Разумкова было №1 на выездном фракцийном заседании "Слуги народа" в отеле "Риксос" (Трускавец, Львовская область).

Для выставления его на голосование "слугами" уже собрано 160 подписей нардепов , тогда как нужно минимум 150.



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