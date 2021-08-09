Стало известно, кто будет новым капитаном "Барселоны" после ухода Месси

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".



Руководство "Барселоны" презентовало имя нового капитана команды после того, как клуб покинул Лионель Месси. Эту роль доверили полузащитнику Серхио Бускетсу.



Вице-капитаном "Барсы" будет Жерар Пике. После него место в иерархии капитанов занимают Серхи Роберто и Жорди Альба. Капитан в "Барселоне" определился по количеству проведенных за клуб матчей.



Бускетс является воспитанником "Барселоны". Полузащитник выступает за основную команду с 2008 года. На его счету 629 матчей за испанский топ-клуб.

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