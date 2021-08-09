Стало известно, кто будет новым капитаном "Барселоны" после ухода Месси
Полузащитник Серхио Бускетс будет новым капитаном "Барселоны"
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".
Руководство "Барселоны" презентовало имя нового капитана команды после того, как клуб покинул Лионель Месси. Эту роль доверили полузащитнику Серхио Бускетсу.
Вице-капитаном "Барсы" будет Жерар Пике. После него место в иерархии капитанов занимают Серхи Роберто и Жорди Альба. Капитан в "Барселоне" определился по количеству проведенных за клуб матчей.
Бускетс является воспитанником "Барселоны". Полузащитник выступает за основную команду с 2008 года. На его счету 629 матчей за испанский топ-клуб.
- 5 августа стало известно, что Лионель Месси, который является свободным агентом, не подпишет новый контракт с "Барселоной".
- 7 августа сообщалось, что Лионель Месси договорился о переходе во французский ПСЖ.
- 8 августа президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Лионель Месси продолжит карьеру во французском ПСЖ .
- 9 августа Месси прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ.
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