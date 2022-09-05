Об этом пишет Украинская Правда .

"Около 6:40 утра в кабинете Владимира Зеленского находился министр внутренних дел Денис Монастырский, секретарь СНБО Алексей Данилов и спичрайтер президента Украины Юрий Костюк. Зеленский стоял посреди комнаты. Он достал свой иРhone, нашел нужный номер и включил громкоговоритель. голос премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона", - рассказывает хронологию событий утра 24 февраля УП.

Джонсон убеждал в полной поддержке украинского народа, а Зеленский заверил собеседника, что Украина будет драться.

"Мы будем бороться. Борис, мы не собираемся сдаваться", – воскликнул Зеленский на английском языке.

Впоследствии разговоры президента уже проходили с помощью специальной защищенной связи. Первый разговор Владимира Зеленского по этому каналу состоялся с президентом США Джо Байденом.

4 сентября Владимир Зеленский заявил, что Борис Джонсон был одним из первых мировых лидеров, позвонивших ему 24 февраля утром.

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