Стало известно, кому первому из мировых лидеров позвонил по телефону Зеленский утром после вторжения РФ
Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля после начала полномасштабного российского вторжения совершил первый звонок к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону
Об этом пишет Украинская Правда .
"Около 6:40 утра в кабинете Владимира Зеленского находился министр внутренних дел Денис Монастырский, секретарь СНБО Алексей Данилов и спичрайтер президента Украины Юрий Костюк. Зеленский стоял посреди комнаты. Он достал свой иРhone, нашел нужный номер и включил громкоговоритель. голос премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона", - рассказывает хронологию событий утра 24 февраля УП.
Джонсон убеждал в полной поддержке украинского народа, а Зеленский заверил собеседника, что Украина будет драться.
"Мы будем бороться. Борис, мы не собираемся сдаваться", – воскликнул Зеленский на английском языке.
Впоследствии разговоры президента уже проходили с помощью специальной защищенной связи. Первый разговор Владимира Зеленского по этому каналу состоялся с президентом США Джо Байденом.
- 4 сентября Владимир Зеленский заявил, что Борис Джонсон был одним из первых мировых лидеров, позвонивших ему 24 февраля утром.
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