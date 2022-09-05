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Главная война с Россией Стало известно, кому первому из мировых лидеров позвонил по телефону Зеленский утром после вторжения РФ

Стало известно, кому первому из мировых лидеров позвонил по телефону Зеленский утром после вторжения РФ

5 сентября, 2022 понедельник
10:45
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля после начала полномасштабного российского вторжения совершил первый звонок к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону

Об этом пишет Украинская Правда .

"Около 6:40 утра в кабинете Владимира Зеленского находился министр внутренних дел Денис Монастырский, секретарь СНБО Алексей Данилов и спичрайтер президента Украины Юрий Костюк. Зеленский стоял посреди комнаты. Он достал свой иРhone, нашел нужный номер и включил громкоговоритель. голос премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона", - рассказывает хронологию событий утра 24 февраля УП.

Джонсон убеждал в полной поддержке украинского народа, а Зеленский заверил собеседника, что Украина будет драться.

"Мы будем бороться. Борис, мы не собираемся сдаваться", – воскликнул Зеленский на английском языке.

Впоследствии разговоры президента уже проходили с помощью специальной защищенной связи. Первый разговор Владимира Зеленского по этому каналу состоялся с президентом США Джо Байденом.

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Мир
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Джо Байден
Борис Джонсон
США
Алексей Данилов
Великобритания
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