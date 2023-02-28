Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

Андрей Ярмоленко поставил на первое место аргентинца Лионеля Месси, на второе и третье французов Килиана Мбаппе и Карима Бензема соответственно. Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань и украинский журналист Валерий Новобранец также отдали победу Месси.

Александр Петраков, возглавлявший сборную Украины в отборе чемпионата мира-2022, принял участие в голосовании, как главный тренер национальной команды Армении. Он назвал лучшим футболистом мира Мбаппе.

Лионель Месси получил награду лучшему футболисту мира 2022 года 27 февраля в Париже и опередил в борьбе за победу Килиана Мбаппе и Карима Бензема, замкнувшего тройку финалистов.

Участие в голосовании принимали тренеры и капитаны сборных, а также журналисты. Национальная команда Украины остается без главного тренера после отставки Петракова.