Стало известно, кого поддержали Ярмоленко и Петраков в голосовании за лучшего футболиста мира
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко назвал лучшим футболистом мира Лионеля Месси, а экстренер национальной команды Александр Петраков – Килиана Мбаппе
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
Андрей Ярмоленко поставил на первое место аргентинца Лионеля Месси, на второе и третье французов Килиана Мбаппе и Карима Бензема соответственно. Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань и украинский журналист Валерий Новобранец также отдали победу Месси.
Александр Петраков, возглавлявший сборную Украины в отборе чемпионата мира-2022, принял участие в голосовании, как главный тренер национальной команды Армении. Он назвал лучшим футболистом мира Мбаппе.
Лионель Месси получил награду лучшему футболисту мира 2022 года 27 февраля в Париже и опередил в борьбе за победу Килиана Мбаппе и Карима Бензема, замкнувшего тройку финалистов.
Участие в голосовании принимали тренеры и капитаны сборных, а также журналисты. Национальная команда Украины остается без главного тренера после отставки Петракова.
- 27 февраля Лионеля Месси объявили лучшим футболистом мира в 2022 году.
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