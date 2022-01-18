Стало известно, кого поддержали тренер и капитан сборной Украины в голосовании за лучшего футболиста мира

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Александр Петраков включил в тройку лучших футболистов Роберта Левандовски, египтянина Мохаммеда Салаха и француза Карима Бензема. Андрей Пятов поставил после поляка итальянца Жоржиньо и бельгийца Кевина Де Брюйне.

Украинский журналист Валерий Новобранец также назвал лучшим Роберта Левандовски, а в тройку добавил аргентинца Лионеля Месси и Жоржиньо.

Лучшим футболистом мира в 2021 году по версии ФИФА стал Роберт Левандовски.