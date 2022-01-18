Стало известно, кого поддержали тренер и капитан сборной Украины в голосовании за лучшего футболиста мира
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков и капитан команды Андрей Пятов назвали лучшим футболистом 2021 года поляка Роберта Левандовски
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Александр Петраков включил в тройку лучших футболистов Роберта Левандовски, египтянина Мохаммеда Салаха и француза Карима Бензема. Андрей Пятов поставил после поляка итальянца Жоржиньо и бельгийца Кевина Де Брюйне.
Украинский журналист Валерий Новобранец также назвал лучшим Роберта Левандовски, а в тройку добавил аргентинца Лионеля Месси и Жоржиньо.
Лучшим футболистом мира в 2021 году по версии ФИФА стал Роберт Левандовски.
- Напомним, 17 января форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски назвали лучшим футболистом 2021 года.
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