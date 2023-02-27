Об этом сообщает Marca .

По данным источников испанского издания, приз лучшему игроку 2022 получит нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси. Он опередил борьбу за награду французов Карима Бензема ("Реал", Испания) и Килиана Мбаппе (ПСЖ, Франция).

Лучшим голкипером мира признали аргентинца Эмилиано Мартинеса ("Астон Вилла", Англия). Лучшим тренером года признан Лионель Сколони, возглавляющий сборную Аргентины.

Церемония The Best от ФИФА состоится 27 февраля в Париже и начнется в 22.00.

В 2021 году лучшим футболистом мира был признан поляк Роберт Левандовски.