Стало известно, кого ФИФА объявит лучшим футболистом мира
Награду лучшему футболисту мира 2022 года по версии ФИФА получит аргентинец Лионель Месси
Об этом сообщает Marca .
По данным источников испанского издания, приз лучшему игроку 2022 получит нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси. Он опередил борьбу за награду французов Карима Бензема ("Реал", Испания) и Килиана Мбаппе (ПСЖ, Франция).
Лучшим голкипером мира признали аргентинца Эмилиано Мартинеса ("Астон Вилла", Англия). Лучшим тренером года признан Лионель Сколони, возглавляющий сборную Аргентины.
Церемония The Best от ФИФА состоится 27 февраля в Париже и начнется в 22.00.
В 2021 году лучшим футболистом мира был признан поляк Роберт Левандовски.
- 11 февраля стало известно, что на звание лучшего футболиста мира 2022 по версии ФИФА претендуют аргентинец Лионель Месси , француз Карим Бензема и француз Килиан Мбаппе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.07
Покупка 39.07Продажа 39.74
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное