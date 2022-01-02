Стало известно, когда Зеленский будет общаться по телефону с Байденом
Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джозефом Байденом состоится сегодня, 2 января 2022 года, после 22:00 по киевскому времени
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает Еспресо.TV .
"Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву", - написал он на своей странице.
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Темой их совместного обсуждения, напомним, должен быть вопрос безопасности и, в частности, помощь Украине в связи с угрозой российского вооруженного вторжения на новых направлениях и выдвинутого Владимиром Путиным ультиматума .
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