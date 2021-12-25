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Стало известно, когда заработает собственная авиакомпания "Новой почты"

25 декабря, 2021 суббота
16:25
Экономика Новая почта

"Новая почта" рассчитывает запустить собственную авиакомпанию Supernova Airlines в апреле 2022 года

Об этом сообщает avianews.com.

Ожидается, что в апреле 2022 года Supernova Airlines получит необходимые документы, которые позволят новому авиаперевозчику начать полеты.

Сначала парк Supernova Airlines будет иметь два самолета. Это необходимый минимум для прохождения сертификации согласно украинским правилам.

В "Новой почте" рассказали, что предварительное соглашение на поставку первого воздушного судна уже достигнуто и компания продолжает переговоры по получению второго авиалайнера.

Тип самолета, который будет использоваться Supernova Airlines, в почтовом операторе не называют. Однако швейцарское издание для авиационных специалистов ch-aviation.com со ссылкой на свои источники указывает, что речь идет о грузовой версии самолета Boeing 757-200. Этот авиалайнер может летать на дальние расстояния без промежуточных посадок на дозаправку.

Сразу после получения сертификата эксплуатанта Supernova Airlines начнет оформлять разрешения для полетов в Европу, США и Китай.

Начальная маршрутная сеть будет включать направления на Ближнем Востоке, далее будут включать города Европы.

"Основными направлениями Supernova Airlines станут США и Китай. Мы рассчитываем начать полеты туда в августе 2022 года", - отметили в "Новой почте".

Новый авиаперевозчик будет обслуживать только международные рейсы и не будет осуществлять рейсы по Украине.

Базовыми аэропортами Supernova Airlines станут Борисполь и Львов. Их выбрали потому, что там расположены центральные сортировочные станции подразделения "Новая почта Глобал".

С помощью собственной авиакомпании почтовый оператор хочет сохранить скорость доставки при росте количества посылок. В настоящее время почтовый оператор использует услуги посторонних авиакомпаний.

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Китай
авиакомпания
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