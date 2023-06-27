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Стало известно, когда выйдет в прокат мультфильм "Невероятное путешествие на Северный полюс"

27 июня, 2023 вторник
11:41
Культура

Анимационный фильм "Невероятное путешествие на Северный полюс", основанный на реальных событиях, расскажет зрителям о собаке-конструкторе дирижаблей в июле

Об этом информирует Arthouse Traffic .

1 июля в рамках Международной конкурсной программы 10-го юбилейного Чилдрен Кинофеста, крупнейшего в Украине кинофестиваля для детей и подростков, состоится украинская премьера анимационного фильма "Невероятное путешествие на Северный полюс".

В обширный прокат мультфильм выйдет 27 июля.

Анимационная лента основана на реальных событиях о собаке-конструкторе дирижаблей, которая вместе с хозяином приняла участие в первой воздушной полярной экспедиции.

Фильм "Невероятное путешествие на Северный полюс" был создан режиссером Кайсой Несс, соучредителем студии Mikrofilm. Среди продюсеров была Вивиан Ванфлетерен, также работавшая над "Тайной аббатства Келс" Томма Мура. Стиль анимации был вдохновлен фильмами Жака Тати и Веса Андерсона.

Что известно о Чилдрене Кинофесте

Чилдрен Кинофест – это самый масштабный украинский кинофестиваль для детей и подростков. В этом году он состоится уже в десятый раз. Его главная цель – воспитать новое поколение кинозрителей в Украине, развить практику семейного культурного досуга и продвигать искусство кино. Фестиваль проводится каждый год.

1 июня украинский кинофестиваль для детей и подростков объявил программу конкурса.

Будет представлено семь разножанровых европейских лент для разных возрастов.

  • приключенческое украинское фэнтези "Джура-королевич" (10+)
  • анимация о озорном поросенке "Паца" (6+)
  • лента об увлекательной экспедиции собачки "Невероятное путешествие на Северный полюс" (6+)
  • приключенческий фильм "Приключения на Хэллоуин" (7+)
  • комедия для подростков "Планета Гаи" (11+)
  • испанская лента о юных футболистах "Душа команды" (8+)
  • сказочная немецкая лента "Звездочка Лауры" (5+).

Посольством фестиваля стал Евгений Филатов известный музыкант, композитор, продюсер и член Европейской киноакадемии, создающий музыку для The Maneken и ONUKA, ведет YouTube-проект "Как звучит Украина".

Жюри состоит из известных украинских кинематографистов: Александра Рубан - режиссер анимационного фильма "Мавка. Лесная Песня" и автор мультсериала "Пес Патрон", Дмитрий Сухолиткий-Собчук - режиссер и сценарист ленты "Памфир", и актриса Римма Зюбина ("Люся Интерн").

13 июня фестиваль избрал фильмом-открытием фильм Антона Гойды "Джура-королевич". Также организаторы объявили финалистов конкурса.

Чилдрен Кинофест пройдет десять дней в кинотеатрах десяти городов. Вход бесплатный при предварительной регистрации.

Мир
Кино
Украина
кинофестиваль
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