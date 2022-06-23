Об этом сообщает Forbes.ua.

Относительно условий, необходимых для открытия, издание поговорило с генеральным директором McDonald's в Украине Юлией Бадритдиновой. Она сообщила, что сейчас компания работает над обновлением протоколов безопасности."Этот процесс, среди прочего, включает просмотр каждой нашей локации на предмет наличия рядом бомбоубежищ. Когда звучит сигнал "воздушная тревога", рестораны срочно должны закрываться, что само по себе является достаточно непростым процессом, поскольку ресторан – это минизавод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей. McDonald's не будет работать во время воздушных тревог", – отметила Бадритдинова.

Также в McDonald's планируется возобновить сеть поставок.

"Подавляющее большинство наших поставщиков работают, но из-за разрушенной инфраструктуры есть определенная категория продуктов, которые придется закупать в других регионах или странах. Например, упаковка или соки длительного хранения, соусы и т.д.", - говорит гендиректор McDonald's в Украине.

По ее словам, после полномасштабного вторжения России McDonald's все продукты, хранившиеся в их ресторанах, отдали горсоветам. В общей сложности отдали более 200 т продукции на сумму около 70 млн грн, а городские советы самостоятельно распределяли продукцию в соответствии с насущными потребностями.

Сеть ресторанов закрыла все свои заведения в Украине еще 24 февраля. Компания объяснила это соображениями безопасности.

"Мы платим полную зарплату тем, кто у нас на ставке. А тем, кто работал почасово, производим выплату в расчете среднего количества часов за предыдущие, довоенные, три месяца. Также мы не забирали никакие дополнительные блага, такие как медицинская страховка, служебный автомобиль , а также осуществляли дополнительные выплаты. У нас есть раненые сотрудники, которые также получали дополнительную материальную помощь. Выплаты проходят за счет корпоративных средств. Это десятки миллионов долларов", – отметила Юлия Бадритдинова.

Из 107 ресторанов McDonald's в Украине пострадало 9. Их планируют ремонтировать.

Напомним, 19 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал, что украинское правительство сотрудничает с руководством McDonald's над тем, чтобы возобновить работу ресторанов в Украине.

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