Стало известно, когда в Киеве начнутся осенние каникулы и сколько будут продолжаться
В этом году осенние каникулы для учащихся столичных школ продлятся с 23 по 29 октября включительно
Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
"Причин для их переноса пока нет. До начала каникул учебные заведения Киева продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию с безопасностью и соблюдая алгоритм действий в случае объявления воздушной тревоги до начала обучения", - сказал он.
Согласно рекомендованному обучающему календарю, осенние каникулы для школьников в Киеве начнутся 23 октября. Во время каникул в учебных заведениях для школьников будут организованы кружковая работа и дополнительные занятия по разным предметам.
Читайте также: Учебный сезон 2023/2024: Еспресо объясняет, что меняется и чего ждать
Городские учреждения подготовили для учителей серию вебинаров и тренингов по психологической поддержке участников учебного процесса и развития профессиональных навыков.
При этом дошкольные и внешкольные образовательные учреждения столицы продолжат работу в обычном режиме во время каникул.
Напомним, в Киеве учебный год начался 1 сентября и завершится 28 июня 2024 года. В школах Киева последние звонки прозвучат 31 мая.
- 31 августа сообщалось, что депутаты Киевского городского совета дополнительно выделили на проектирование строительства и капитальные ремонты укрытий в учебных заведениях почти 133 млн грн.
- В Минобразования прокомментировали подготовку школ к обучению зимой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.71Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное