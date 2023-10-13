Стало известно, когда в Киеве начнутся осенние каникулы и сколько будут продолжаться

Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Причин для их переноса пока нет. До начала каникул учебные заведения Киева продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию с безопасностью и соблюдая алгоритм действий в случае объявления воздушной тревоги до начала обучения", - сказал он.

Согласно рекомендованному обучающему календарю, осенние каникулы для школьников в Киеве начнутся 23 октября. Во время каникул в учебных заведениях для школьников будут организованы кружковая работа и дополнительные занятия по разным предметам.

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Городские учреждения подготовили для учителей серию вебинаров и тренингов по психологической поддержке участников учебного процесса и развития профессиональных навыков.

При этом дошкольные и внешкольные образовательные учреждения столицы продолжат работу в обычном режиме во время каникул.

Напомним, в Киеве учебный год начался 1 сентября и завершится 28 июня 2024 года. В школах Киева последние звонки прозвучат 31 мая.