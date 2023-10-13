Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Стало известно, когда в Киеве начнутся осенние каникулы и сколько будут продолжаться

Стало известно, когда в Киеве начнутся осенние каникулы и сколько будут продолжаться

13 октября, 2023 пятница
12:06
Общество

В этом году осенние каникулы для учащихся столичных школ продлятся с 23 по 29 октября включительно

Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Причин для их переноса пока нет. До начала каникул учебные заведения Киева продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию с безопасностью и соблюдая алгоритм действий в случае объявления воздушной тревоги до начала обучения", - сказал он.

Согласно рекомендованному обучающему календарю, осенние каникулы для школьников в Киеве начнутся 23 октября. Во время каникул в учебных заведениях для школьников будут организованы кружковая работа и дополнительные занятия по разным предметам.

Читайте также: Учебный сезон 2023/2024: Еспресо объясняет, что меняется и чего ждать

Городские учреждения подготовили для учителей серию вебинаров и тренингов по психологической поддержке участников учебного процесса и развития профессиональных навыков.

При этом дошкольные и внешкольные образовательные учреждения столицы продолжат работу в обычном режиме во время каникул.

Напомним, в Киеве учебный год начался 1 сентября и завершится 28 июня 2024 года. В школах Киева последние звонки прозвучат 31 мая.

  • 31 августа сообщалось, что депутаты Киевского городского совета дополнительно выделили на проектирование строительства и капитальные ремонты укрытий в учебных заведениях почти 133 млн грн.
  • В Минобразования прокомментировали подготовку школ к обучению зимой.
Новости
образование
новости Киева
Читайте также:
Карта. Авдіївка-1010
12 октября, 2023 четверг
Враг бросает большинство сил севернее Авдеевки: начальник ГВА о ситуации в городе и вокруг
Аеропорт Алеппо
12 октября, 2023 четверг
Израиль нанес удары по сирийскому аэропорту Алеппо и аэродрому Дамаска, - СМИ
12 октября, 2023 четверг
В Киеве на блокпосте военный выстрелил в колеса автомобиля, который водитель не остановил по требованию
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.1
  • EUR
    Покупка 39.71
    Продажа 40.73
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
13 октября
12:18
Россияне ударили дроном по машине с гражданскими в Бериславе: есть погибшая
12:16
Территориальные уступки Украины считают недопустимыми 80% респондентов, даже если это означает длительную войну, - опрос КМИС
12:16
В заложниках у ХАМАС могут быть украинцы, – посол в Израиле Корнийчук
12:01
Министр обороны США Остин приехал в Израиль
11:50
ПриватБанк будет отправлять платежные карты по почте в ряд стран Европы: список
11:44
В субботу до +25 °C, однако в воскресенье ожидается похолодание: прогноз на выходные от Натальи Диденко
11:43
Квартира в столичных Липках за 1000 грн в месяц: НАПК составил протокол на председателя Верховного Суда Князева
11:33
РФ вывела в Черное море 6 кораблей, один из них – ракетоноситель
11:25
Чарльз Браун
Подготовка военных и восстановление подразделений: Залужный впервые поговорил с новым командующим армией США Брауном
11:22
Инфографика
Курс валют на 13 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
11:19
В Украине обесточены 483 населенных пункта, из них 4 – из-за непогоды: ситуация в энергосистеме по состоянию на 13 октября
11:07
Как недобропорядочные судьи убегают в почетную отставку
10:51
Обновлено
РФ ударила по центру Покровска: по меньшей мере один человек погиб, 13 ранены
10:44
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Возле Авдеевки третий день вражеские авиаудары, артобстрелы, атаки наземных сил, ситуация напоминает Бахмут, - Згурец об обострении на фронте
10:43
Дональд Трамп
Трамп назвал министра обороны Израиля дураком, а Хезболлу "очень умной", Белый дом и влиятельные республиканцы отреагировали
10:42
Смартфон
В Минцифри заявили о критической ситуации с интернет-провайдерами в Киеве: не готовы к обесточениям
10:32
Устроился в международную организацию, чтобы шпионить за ВСУ: правоохранители задержали одессита
10:12
Минздрав расширил список специалистов, которые могут производить переливание крови от донора
10:06
Эксклюзив
Горловское направление связано с Авдеевским, враг усилил обстрелы, техника идет неустанным потоком, - военный Иевлев
09:50
луна
"Дороги на Луне": ученые планируют "растопить" лунную пыль и сделать спутник Земли более доступным для исследований
09:37
Лидер гонки за должность спикера Палаты представителей США Скализ снял свою кандидатуру. Причина
09:36
В Херсонской области расширили список населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми
09:33
Эксклюзив
"Ситуация вокруг Авдеевки близка к критической": майор МВД Морозов рассказал о новой тактике врага
09:33
Укрзализныци не хватает 30% персонала, по некоторым направлениям – до 50%, - Лященко
09:17
Эксклюзив
Разминирование Черного моря касается всех стран, имеющих выход к воде, - Гуменюк
09:14
ВАКС утвердил соглашение прокурора с адвокатом, которого вместе с экспредседателем Верховного Суда разоблачили на взятке $2,7 млн
09:07
Британская разведка считает, что РФ накапливает ракеты для атак зимой по Украине
09:06
Эксклюзив
В Купянском районе оккупанты активно штурмуют украинские позиции, но ВСУ контролируют ситуацию, - и.о. начальника РВА
08:58
Обзор
В Польше пройдут самые важные выборы с 1989 года, немцы боятся, что ВСУ уничтожат их ракетами Крымский мост. Акценты мировых СМИ 13 октября
08:40
Боевики ХАМАС собирали пожертвования в криптовалюте из-за соцсетей, - CNN
08:40
Ташева: государство не будет преследовать жителей ТОТ за получение паспорта РФ
08:35
нефть
Нефть Brent подорожала до $86,50 за баррель на фоне ужесточения санкций США против РФ
08:26
Интервью
Внимание к Украине в американском обществе сейчас на четвертом месте, - Питер Померанцев
08:19
OPINION
Николай Княжицкий
15 октября – премьера фильма о запрете деятельности российской церкви
08:07
Инфографика
Силы обороны ликвидировали 1030 окупантов, 26 танков и 44 артсистемы, - Генштаб
07:55
Число погибших в Газе превысило 1500 человек
07:55
За 30 лет Антарктида потеряла 7,5 трлн тонн льда, - ученые
07:35
Авианосец США прибыл в Южную Корею, несмотря на угрозы КНДР
07:23
Латвия
Латвия закрывает КПП на границе с РФ, который Кремль определил пунктом въезда украинцев
07:10
Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании белого фосфора в Газе и Ливане
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV