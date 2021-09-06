Стало известно, когда в игру вернется форвард "Динамо", которому сделали операцию на сердце

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".



Владислав Кулач летал в Германию на малоинвазивную процедуру, которая была направленную на нормализацию ритма сердца. Пресс-служба киевлян сообщила, что через 10 дней он сможет тренироваться в общей группе.

Контракт Кулача с "Динамо" рассчитан на два года с опцией продления еще на один год. Этим летом он бесплатно покинул "Ворсклу" ради киевского клуба.



В прошлом сезоне 28-летний форвард забил за "Ворсклу" 15 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. 28 июля "Динамо" решило подписать контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона в УПЛ Владиславом Кулачом из "Ворсклы".

3 сентября стало известно, что форвард киевского "Динамо" Владислав Кулач может вернуться в полтавскую "Ворсклу" . Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb