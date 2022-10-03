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Стало известно, когда Усик планирует провести следующий бой

3 октября, 2022 понедельник
15:38
Спорт

Украинский боксер Александр Усик планирует провести следующий бой в феврале 2023 года

Об этом сообщает talkSPORT .

По словам менеджера боксера Эгиса Климаса, украинец готовится вернуться в ринг в феврале 2023 года и надеется встретиться с британцем Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Мы будем готовы. Со своей стороны мы будем готовы на 100%, поэтому если бой не состоится, вините не нашу команду", - сказал Климас.

Он добавил, что Усик, в случае согласия Фьюри, готов провести бой даже в декабре 2022 года, когда британец намерен боксировать в следующий раз.

"Надеюсь, все сложится. Слышал, Фьюри хочет драться 3 декабря, с чем мы не имеем больших проблем. Но, с другой стороны, это бокс, и всякое случается – травмы рук, ног и т.д. Скрестим пальцы", - посоветовал Климас.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Британец заявил о намерении провести следующий бой против сирийца Махмута Чарра.

Александр Усик ранее заявлял, что ему нужно время на восстановление после победы в реванше над другим британцем, Энтони Джошуа, поэтому он больше не будет боксировать в 2022 году.

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Бокс
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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