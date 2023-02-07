Об этом сообщает boxrec.

Гвоздик выйдет на ринг 11 февраля в американском городе Помона. Соперником украинца станет аргентинец Хорхе Миранда, который провел 80 поединков и потерпел 21 поражение.

35-летний Александр Гвоздик владел титулом чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 года проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации). Летом 2020 года украинец объявил о завершении карьеры.

Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 18 поединков, в 17 одержал победы и потерпел 1 поражение.