Стало известно, когда украинский чемпион вернется на ринг после трехлетнего перерыва
Бывший чемпион мира Александр Гвоздик проведет первый за три года бой 11 февраля против аргентинца Хосе Миранды
Об этом сообщает boxrec.
Гвоздик выйдет на ринг 11 февраля в американском городе Помона. Соперником украинца станет аргентинец Хорхе Миранда, который провел 80 поединков и потерпел 21 поражение.
35-летний Александр Гвоздик владел титулом чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 года проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации). Летом 2020 года украинец объявил о завершении карьеры.
Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 18 поединков, в 17 одержал победы и потерпел 1 поражение.
- 25 декабря 2022 года Александр Гвоздик подтвердил, что возобновит карьеру и проведет первый за три года бой.
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