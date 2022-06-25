Об этом сообщили на брифинге Министерства обороны США.

"Вооруженные силы Украины уже могут использовать первую партию HIMARS в бою. Их обслуживает обученный экипаж, который прошел обучение как с точки зрения эксплуатации, так и с точки зрения технического обслуживания и поддержки. Сейчас у нас проходит обучение еще одна группа, чтобы иметь возможность использовать вторую партию HIMARS. Точной даты, когда она поступит в Украину, я назвать не могу, но мы говорим о коротком сроке. К середине июля эти системы будут в Украине", - отметила представитель Пентагона.

Также, отвечая на вопрос, она сказала, что не считает, что 8 систем HIMARS это слишком мало для Украины.

"Системы HIMARS – это не гаубицы M777, которые мы предоставили ранее. HIMARS обеспечивает дистанцию противостояния, но также они обеспечивают невероятную точность. Здесь речь идет не о объеме, а о точечном поражении важных целей. Мы хотим ввести эту систему в вооружение Украины очень продуманно, с соответствующей подготовкой, с обратной связью по поводу того, насколько хорошо система внедряется.

В конце концов, мы не можем говорить только о США. Надо принимать во внимание не только 8 дальнобойных РСЗО от Штатов, но и то, что сейчас делают Великобритания, Германия и другие страны, которые вскоре рассмотрят передачу Украине дополнительных систем залпового огня", – заявила представительница Министерства обороны США.

Напомним, 23 июня Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что в Украину прибыли американские системы залпового огня HIMARS, дальность поражения которых достигает 300 км.

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