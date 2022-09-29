Об этом журналистам сообщила посол США при НАТО Джулиан Смит, передает "Голос Америки".

На уточняющий вопрос Радио Свобода, чего ожидать от предстоящей встречи и может ли рассчитывать Украина на получение дальнобойных установок, достигающих целей на расстоянии 300 километров, западных танков, боевых самолетов, посол ответила, что оказание помощи – это постоянно развивающийся процесс. пример поставки Украине противовоздушной обороны, затем – береговой, а также амуниции.

"Я не могу точно сказать, как будет выглядеть будущая помощь. Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться. Мы будем базироваться" эти списки на том, что есть и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта вместе», – отметила Джулиан Смит.

Посол также отметила, что США и их союзники находятся в постоянном почти ежедневном контакте с украинским военно-политическим руководством, чтобы определить, что именно нужно украинским армейцам на местах.

"Мы четко и громко услышали эти украинские запросы. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу. Но я думаю, что, если история нам что-то и показывает, так это то, что это – только развивающийся постоянный процесс" , – подчеркнула Смит.

Напомним, формат Контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле Соединенными Штатами. Первая встреча в формате "Рамштайн" прошла 26 апреля. Она стала прорывом в снабжении оружием в Украину. США создали центр управления в немецком Штутгарте, который управляет сетью более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии на авиабазе "Рамштайн" и оказывают помощь Украине.

Вторая встреча, известная как "Рамштайн-2", состоялась в виртуальном формате 23 мая и, по словам министра обороны Алексея Резникова, превратилась в целую коалицию государств в поддержку Украины.

Третья встреча прошла 15 июня и собрала рекордное количество участников.

Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины прошла 20 июля.

В пятый раз доноры безопасности Украины встретились в "формате Рамштайн" 8 сентября.

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