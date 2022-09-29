Стало известно, когда состоится следующая встреча доноров безопасности Украины в "формате Рамштайн"
Контактная группа по обороне Украины, которую возглавляют США, в следующий раз встретится 12 октября в Брюсселе, в преддверии встречи министров обороны НАТО, которая запланирована на 13 октября
Об этом журналистам сообщила посол США при НАТО Джулиан Смит, передает "Голос Америки".
На уточняющий вопрос Радио Свобода, чего ожидать от предстоящей встречи и может ли рассчитывать Украина на получение дальнобойных установок, достигающих целей на расстоянии 300 километров, западных танков, боевых самолетов, посол ответила, что оказание помощи – это постоянно развивающийся процесс. пример поставки Украине противовоздушной обороны, затем – береговой, а также амуниции.
"Я не могу точно сказать, как будет выглядеть будущая помощь. Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться. Мы будем базироваться" эти списки на том, что есть и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта вместе», – отметила Джулиан Смит.
Посол также отметила, что США и их союзники находятся в постоянном почти ежедневном контакте с украинским военно-политическим руководством, чтобы определить, что именно нужно украинским армейцам на местах.
"Мы четко и громко услышали эти украинские запросы. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу. Но я думаю, что, если история нам что-то и показывает, так это то, что это – только развивающийся постоянный процесс" , – подчеркнула Смит.
- Напомним, формат Контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле Соединенными Штатами. Первая встреча в формате "Рамштайн" прошла 26 апреля. Она стала прорывом в снабжении оружием в Украину. США создали центр управления в немецком Штутгарте, который управляет сетью более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии на авиабазе "Рамштайн" и оказывают помощь Украине.
- Вторая встреча, известная как "Рамштайн-2", состоялась в виртуальном формате 23 мая и, по словам министра обороны Алексея Резникова, превратилась в целую коалицию государств в поддержку Украины.
- Третья встреча прошла 15 июня и собрала рекордное количество участников.
- Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины прошла 20 июля.
- В пятый раз доноры безопасности Украины встретились в "формате Рамштайн" 8 сентября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.73
Покупка 40.73Продажа 41.69
-
EUR
Покупка 39.1Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное