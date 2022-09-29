English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Стало известно, когда состоится следующая встреча доноров безопасности Украины в "формате Рамштайн"

Стало известно, когда состоится следующая встреча доноров безопасности Украины в "формате Рамштайн"

29 сентября, 2022 четверг
22:34
война с Россией

Контактная группа по обороне Украины, которую возглавляют США, в следующий раз встретится 12 октября в Брюсселе, в преддверии встречи министров обороны НАТО, которая запланирована на 13 октября

Об этом журналистам сообщила посол США при НАТО Джулиан Смит, передает "Голос Америки".

На уточняющий вопрос Радио Свобода, чего ожидать от предстоящей встречи и может ли рассчитывать Украина на получение дальнобойных установок, достигающих целей на расстоянии 300 километров, западных танков, боевых самолетов, посол ответила, что оказание помощи – это постоянно развивающийся процесс. пример поставки Украине противовоздушной обороны, затем – береговой, а также амуниции.

"Я не могу точно сказать, как будет выглядеть будущая помощь. Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться. Мы будем базироваться" эти списки на том, что есть и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта вместе», – отметила Джулиан Смит.

Посол также отметила, что США и их союзники находятся в постоянном почти ежедневном контакте с украинским военно-политическим руководством, чтобы определить, что именно нужно украинским армейцам на местах.

"Мы четко и громко услышали эти украинские запросы. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу. Но я думаю, что, если история нам что-то и показывает, так это то, что это – только развивающийся постоянный процесс" , – подчеркнула Смит.

  • Напомним, формат Контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле Соединенными Штатами. Первая встреча в формате "Рамштайн" прошла 26 апреля. Она стала прорывом в снабжении оружием в Украину. США создали центр управления в немецком Штутгарте, который управляет сетью более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии на авиабазе "Рамштайн" и оказывают помощь Украине.
  • Вторая встреча, известная как "Рамштайн-2", состоялась в виртуальном формате 23 мая и, по словам министра обороны Алексея Резникова, превратилась в целую коалицию государств в поддержку Украины.
  • Третья встреча прошла 15 июня и собрала рекордное количество участников.
  • Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины прошла 20 июля.
  • В пятый раз доноры безопасности Украины встретились в "формате Рамштайн" 8 сентября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

США
оружие для Украины
Читайте также:
Бен Ходжес
28 сентября, 2022 среда
Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ отбросят РФ на позиции 23 февраля и войдут в Крым
27 сентября, 2022 вторник
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в среду пройдут дожди и когда ждать потепления
27 сентября, 2022 вторник
В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной на новых условиях
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.73
    Покупка 40.73
    Продажа 41.69
  • EUR
    Покупка 39.1
    Продажа 40.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
29 сентября
23:06
Вечером в Днепре прогремели несколько громких взрывов
22:57
Международный терроризм. Путин прокомментировал взрывы на "Северных потоках"
22:54
На фото Алексей Резников и Бен Уоллес
Министр обороны Британии Бен Волес тайно посетил Киев: говорил об увеличении военной поддержки Украины
22:40
Реально обоср***сь. Глава Дагестана обругал военных, которые через громкоговоритель звали всех мужчин в призывные комиссии
22:07
Алексей Резников
Лукашенко понимает, что это может стать его финалом. Резников прокомментировал возможность "мобилизации" в Беларуси
22:01
США выдвинули обвинение олигарху Дерипаске за нарушение санкций против РФ
21:54
Майора армии США и его жену обвинили в передаче России конфиденциальных данных
21:45
Почти половина россиян испытывают тревогу и страх от мобилизации, каждый четвертый – "гордость", - опрос Левада-центра
21:42
Из всего западного оружия только на HIMARS распространяется запрет США на удары по РФ, - Маркарова
21:21
На фото секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов
Будут фундаментальные решения. Данилов детализировал заседание СНБО, которое Зеленский созывает 30 сентября
21:16
Эрдоган поговорил с Путиным и призвал дать переговорам с Украиной еще один шанс
21:11
Враг хочет усилиться в Донецкой области с помощью еще 250 заключенных, — Генштаб
21:06
Вам врут: Зеленский обратился к коренным народам России
20:49
"Турецкий поток" под угрозой: Нидерланды отозвали лицензию у компании-оператора, - "Радио Свобода"
20:43
Атаки иранских дронов утихли. Но Россия закупила их много, - пресс-секретарь ОК "Юг"
20:30
Сила взрыва на "Северных потоках" достигала 700 кг в тротиловом эквиваленте, - украинские специалисты
20:24
Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата
20:17
Правительство окончательно дерусифицировало Южноукраинскую АЭС
20:12
Пока я министр, не дам оружия для Украины - глава военного ведомства Болгарии
20:01
В больницу временно оккупированного Старобельска доставили более 200 раненых захватчиков, - Генштаб
19:44
Instagram ввел санкции против Pornhub
19:34
Обновлено
Взрыв в Николаеве: россияне применили кассетные снаряды, количество погибших выросло до трех
19:25
За сутки ВСУ поразили 4 командных пункта, 15 районов скопления войск и техники врага и 6 складов с боеприпасами, - Генштаб
19:19
ГСЧС сообщила, когда полноценно заработает мобильная система оповещения населения
19:18
Пограничники показали, как благодаря дронам "минуснули" 3 российских танка на Харьковщине
18:48
В Европе готовятся к перебоям в работе мобильной связи
18:43
Эксклюзив
Впервые в истории ВСУ провели успешную операцию по окружению противника, – эксперт Defense Express Киричевский
18:42
Украинские воины сбили над Николаевщиной два российских штурмовика Су-25
18:35
Во всех столичных школах будет работать муниципальная охрана. На средства из городского бюджета
18:34
электрошокер
ЕС хочет запретить продажу слезоточивого газа и электрошокеров силовикам России
18:30
Более 2 млн пачек сигарет, изъятых как вещественное доказательство, отдадут ВСУ
18:26
Эксклюзив
Виктор Орбан
Венгрия сама не заблокирует никаких санкций, ее поддерживают определенные бизнес-круги в более крупных странах ЕС, - эксперт-международник Тужанский
18:23
PR
Как очень быстро выучить английский самостоятельно
18:16
Германия потратит 200 млрд евро, чтобы обуздать цены на энергоносители, - Reuters
18:09
Пытал людей и склонял к сотрудничеству с врагом: экс-милиционеру из Мариуполя сообщили о подозрении в госизмене
18:09
Маск впервые стал самым богатым человеком США, увеличив состояние за год более чем на 30%, - Forbes
18:00
Вживую
Настоящий и культурный фронт певца-добровольца Олега Фагота (Михайлюты) из ТНМК
17:35
Оппозиция Беларуси заявила о подготовке Лукашенко к войне, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" ответила
17:27
СБУ разоблачила агентов, готовивших провокации в Одессе ко дню рождения Путина
17:19
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV