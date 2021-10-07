Стало известно, когда состоится скандальный бой Лопеса за отобранные в Ломаченко титулы

Об этом сообщает ESPN .

IBF (Международная боксерская федерация) за нарушения условий контракта отобрала у компании Triller права на организацию боя за звание абсолютного чемпиона мира и передала их компании Эдди Хирна Matchroom Boxing.

"Мы несомненно возьмемся за проведение этого боя и будем рады включить его в насыщенную осенью программу трансляций. Мы работаем над этим с DAZN и несколькими аренамии и планируем объявить дату боя на следующей неделе", - сказал Хирн.

Ожидается, что бой состоится в ноябре в США. На этот месяц уже запланировано две больших платные трансляции, но на 27 ноября пока не суждено ни одного боя.

Компания Triller выиграла торги за право организовать бой Лопес - Камбосос в феврале, предложив $ 6 млн, которые должны были распределить в пропорции 65% на 35% в пользу американца, а компания Matchroom оказалась второй с заявкой в $ 3500000, поэтому права на бой передали именно ей.

Triller пытался организовать поединок еще в июне, встреча несколько раз откладывалась, а компании не удалось договориться с боксерами об очередном переносе боя с 4 на 16 октября. В итоге, Triller отказался от проведения боя.

28 сентября стало известно, что бой за титул абсолютного чемпиона мира между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом не состоится 4 октября .

29 сентября Джордж Камбосос отказался драться с американцем Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе в случае очередной смены даты поединка.

6 октября Эдди Хирный заявил, что он прием ав права на бой Теофимо Лопеса против Джорджа Камбососа.

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