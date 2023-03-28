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Стало известно, когда Ребров начнет работу в сборной Украины

28 мартa, 2023 вторник
11:57
Спорт

Сборная Украины следующие матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты сыграет под руководством нового главного тренера – Сергея Реброва

Об этом сообщает Цыганик Live .

По информации журналиста Игоря Цыганика, следующие матчи в квалификации Евро-2024 сборная Украины будет играть под руководством Сергея Реброва, а не исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня, который вывел национальную команду на стартовую игру отбора против Англии (0:2).

"Следующие игры отбора у нас Северная Македония и Мальта, а я уверен на 99,9%, что тренером будет Ребров. Ему будет очень непросто, теперь нужно как по заказу выигрывать все матчи. А мы в игре с Англией увидели не команду, а набор футболистов", - рассказал Цыганик.

Сергей Ребров является главным тренером "Аль-Айна". Его контракт с клубом по ОАЭ рассчитан до лета 2023 года. Также он в 2014-2017 годах тренировал "Динамо" и возглавлял "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

Украинская ассоциация футбола объявила, что контракт с Ротанем, который также является главным тренером молодежной сборной Украины и "Александрии", будет действовать до вступления в силу соглашения с Сергеем Ребровым, с которым ведутся переговоры.

Украина встретится с Северной Македонией 16 июня в гостях, а против Мальты сыграет 19 июня в Польше.

Сборная Украины
Сергей Ребров
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