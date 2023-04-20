Стало известно, когда пройдет прощание с погибшим экс-депутатом Барной
21 апреля состоится прощание с бывшим народным депутатом Украины Олегом Барной, не дожившим один день до своего 56-го дня рождения и погибшим на Донбассе 17 апреля
Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Александр Погребиский.
В пятницу, 21 апреля, в 11.00 в Михайловском соборе состоится прощание с бывшим народным депутатом 8 созыва, помощником гранатометчика, старшим сержантом Олегом Барной.
Затем защитника Украины проведут в засветах на Майдане Незалежности.
"Погиб, как настоящий воин, штурмуя позиции орков, в ближнем бою", - написал депутат.
Справочно . Олег Барна родился в селе Нагирянка Тернопольской области. Окончил Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка.
Участвовал в студенческой голодовке в Киеве, известном как "Революция на граните". Активный участник Евромайдана в Чортковском районе Тернопольской области и в Киеве. Получил ранение в голову и выбитое правое плечо 18 февраля 2014 года в Мариинском парке.
В Верховной Раде Барна запомнился несколькими инцидентами. В частности, в январе 2015 года он с трибуны парламента заявил, что Путин – уйло. В ответ из зала было слышно "ла-ла-ла-ла".
Барну избрали депутатом Верховной Рады 8-го созыва от Блока Петра Порошенко. С ноября 2014 года по июль 2019 года он работал в парламенте.
На войну Олег Барна отправился, несмотря на то, что имел инвалидность.
- Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский опубликовал видео, на котором Барна тренируется на стрельбах. "Вчера (17 апреля, – ред.) во время боевых действий погиб Олег Барна. Так получилось, что у нас была возможность пообщаться на прошлой неделе", – сообщил он.
- Бригада, где служил экснардеп Барна, рассказала о подробностях его гибели.
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