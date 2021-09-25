Стало известно, когда похоронят Виталия Шишова

Об этом со ссылкой на белорусскую редакцию Радио Свобода сообщает Еспресо.TV.



"24 сентября прокуратура разрешила забрать его тело", - передает радиостанция со ссылкой на друзей погибшего.



"Результаты экспертизы неизвестны. Адвокат подписку о неразглашении", - отмечается в сообщении.



Справка



3 августа 2021 года Виталия Шишова нашли повешенным в лесу неподалеку от жилого массива Чайки, что на западе Киева. Там живут беглецы из оккупированного Крыма, Кавказа, края Средней Азии, а с недавних пор - и из Беларуси.



Правоохранительные органы рассматривают версии самоубийства и убийства с имитацией самоубийства.



Виталий Шишов прошлого года переехал в Киев. В Украине он помогал обустроиться другим белорусским политэмигрантам, а также проявлял провокаторов и агентов Лукашенко в эмигрантской среде.



Наряду с подрывом автомобиля белорусского журналиста и общественного деятеля Павла Шеремета гибель Шишова относится к резонансных преступлений против представителей белорусской общины в Украине. Эксперты не исключают, что оба случая могут быть делом рук эскадронов смерти Александра Лукашенко.



