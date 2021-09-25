Стало известно, когда похоронят Виталия Шишова
В воскресенье, 26 сентября 2021 года, похоронят директора "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова
Об этом со ссылкой на белорусскую редакцию Радио Свобода сообщает Еспресо.TV.
"24 сентября прокуратура разрешила забрать его тело", - передает радиостанция со ссылкой на друзей погибшего.
"Результаты экспертизы неизвестны. Адвокат подписку о неразглашении", - отмечается в сообщении.
Справка
3 августа 2021 года Виталия Шишова нашли повешенным в лесу неподалеку от жилого массива Чайки, что на западе Киева. Там живут беглецы из оккупированного Крыма, Кавказа, края Средней Азии, а с недавних пор - и из Беларуси.
Правоохранительные органы рассматривают версии самоубийства и убийства с имитацией самоубийства.
Виталий Шишов прошлого года переехал в Киев. В Украине он помогал обустроиться другим белорусским политэмигрантам, а также проявлял провокаторов и агентов Лукашенко в эмигрантской среде.
Наряду с подрывом автомобиля белорусского журналиста и общественного деятеля Павла Шеремета гибель Шишова относится к резонансных преступлений против представителей белорусской общины в Украине. Эксперты не исключают, что оба случая могут быть делом рук эскадронов смерти Александра Лукашенко.
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