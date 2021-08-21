Стало известно, когда начнутся занятия в университете Зеленского
Кабинетом Министров Украины утвержден план мероприятий по реализации концепции "Президентский университет"
В соответствии с планом 1 октября 2023 года в университете должен начаться образовательный процесс, передает Еспресо.TV .
"К январю 2022 года запланировано сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирования Президентского университета и рабочих групп по направлениям подготовки, а также подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащения и составления смет", - сообщает Правительственный портал .
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Формирование администрации Президентского университета и подготовка уставных документов будет происходить в течение 2022 года.
Введение в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса и апарт-отеля для студентов и преподавателей запланировано до 1 октября 2023 года.
Разработка условий привлечения специалистов на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета и правил проведения конкурса будет происходить до декабря 2022 года.
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Проведение конкурса на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета планируется осуществить до мая 2023 года.
В 2024-2025 годах продолжится строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, апарт-отеля для студентов и преподавателей.
Завершить строительство объектов Президентского университета планируется в октябре 2025 года.
- Напомним, министр образования Сергей Шкарлет обещает профессорам Президентского университета зарплаты в размере $ 4 тыс .
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