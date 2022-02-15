Стало известно, когда может состояться бой Ломаченка с абсолютным чемпионом мира
Абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос проведет защиту своих титулов 5 июня
Об этом сообщил авторитетный журналист Майк Коппингер в своем Twitter.
По информации источника, Камбосос проведет защиту титула абсолютного чемпиона мира в легком весе 5 июня. Бой пройдет на стадионе "Марвел" в Мельбурне, Австралия.
Главным претендентом на бой является украинец Василий Ломаченко, но в поединке также заинтересован Девин Хейни.
Джордж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета).
Девин Хейни является "обычным" чемпионом WBC, а Василий Ломаченко – бывшим обладателем титулов WBC, WBO и WBA.
- Напомним, 2 февраля Джордж Камбосос заявил, что проведет следующий поединок против Василия Ломаченко или американца Дэвина Хейни.
- 12 февраля Камбосос отклонил предложение о поединке с Дэвином Хейни .
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