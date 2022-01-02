Стало известно, когда Миколенко может дебютировать за "Эвертон"

Об этом сообщает Sport.ua .

Виталий Миколенко не сможет сегодня, 2 января, сыграть за "Эвертон" в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Брайтона". Дебют украинца отложен из-за правил Премьер-лиги, которыми запрещено выпускать новых игроков, о трансферах которых объявлено в игровой день тура.

Таким образом, Виталий Миколенко может дебютировать за "Эвертон" в субботу, 8 января, в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Халл Сити".

22-летний левый защитник является воспитанником "Динамо", он сыграл за киевскую команду 132 матча, забил 7 голов и отдал 20 результативных передач.

На счету Миколенко 21 матч за сборную Украины.

"Эвертон" занимает в чемпионате Англии 15-е место.