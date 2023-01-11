Об этом сообщает "Марсель" в Twitter.

Главный тренер марсельского клуба хорват Игорь Тудор включил украинца в заявление на матч 18-го тура чемпионата Франции, несмотря на то, что Руслан Малиновский только 9 января перешел в новую команду из итальянской "Аталанты".

29-летний украинец выступал за "Аталанту" с 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду из Бергамо 19 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

Также Малиновский играл за "Шахтер", "Зарю", "Севастополь" и бельгийский "Генк". Сыграл 51 матч и забил 7 голов за сборную Украины.

"Марсель" занимает в чемпионате Франции третье место. "Труа" идет 13-м. Матч начнется в 22.00.

9 января Руслан Малиновский перешел из "Аталанты" в "Марсель".

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