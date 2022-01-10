Стало известно, когда клуб УПЛ "Минай" представит нового главного тренера
Закарпатский "Минай" намерен представить нового главного тренера уже на этой неделе
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
Футболисты "Миная" возвращаются из отпуска 14 января. По информации источника, именно в этот день команде планируют представить нового главного тренера - Владимира Шарана.
"Минай" занимает в чемпионате Украины 15-е место. Закарпатская команда набрала десять очков. 25 февраля они в 19-м туре УПЛ примут луганскую "Зарю".
Владимир Шаран в футбольной карьере играл за "Карпаты", "Динамо", "Днепр" и "Полиграфтехнику" из Александрии. Выступал за сборную Украины. Как тренер возглавлял "Кривбасс", "Зирку", "Закарпатье", "Карпаты" и "Александрию".
Именно с "Александрией" Шаран добился наибольших успехов - завоевал бронзовые медали чемпионата Украины и выступал в групповом раунде Лиги Европы.
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