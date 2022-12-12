Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн в интервью International Boxing News .

По его словам, Энтони Джошуа проведет бой 25 марта или 1 апреля. Поединок состоится на арене О2 в Лондоне, рассчитанной на 18 тыс. зрителей.

Имя соперника пока не объявлено, но с большой вероятностью экс-чемпион мира встретится со своим соотечественником Диллианом Уайтом, встреча с которым вызовет большой интерес в Великобритании.

Если с ним не удастся договориться, Энтони Джошуа рассматривает запасные варианты и может выйти на ринг против китайца Чжан Чжилея, шведа Отто Валлина или американца Джермейна Франклина.

Энтони Джошуа в двух предыдущих поединках проиграл Александру Усику. В октябре 2021 года украинец отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). В августе 2022 года Джошуа проиграл Усику и в реванше.

Джошуа уступал Уайту на любительском ринге и взял реванш у него среди профессионалов в 2015 году, когда победил нокаутом в седьмом раунде.

27 августа Эдди Хирн заявил, что работает над организацией боя Энтони Джошуа против Диллиана Уайта.

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