Стало известно, когда Джошуа вернется на ринг после поражения от Усика
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет первый бой после поражения от украинца Александра Усика весной 2023 года
Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн в интервью International Boxing News .
По его словам, Энтони Джошуа проведет бой 25 марта или 1 апреля. Поединок состоится на арене О2 в Лондоне, рассчитанной на 18 тыс. зрителей.
Имя соперника пока не объявлено, но с большой вероятностью экс-чемпион мира встретится со своим соотечественником Диллианом Уайтом, встреча с которым вызовет большой интерес в Великобритании.
Если с ним не удастся договориться, Энтони Джошуа рассматривает запасные варианты и может выйти на ринг против китайца Чжан Чжилея, шведа Отто Валлина или американца Джермейна Франклина.
Энтони Джошуа в двух предыдущих поединках проиграл Александру Усику. В октябре 2021 года украинец отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). В августе 2022 года Джошуа проиграл Усику и в реванше.
Джошуа уступал Уайту на любительском ринге и взял реванш у него среди профессионалов в 2015 году, когда победил нокаутом в седьмом раунде.
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27 августа Эдди Хирн заявил, что работает над организацией боя Энтони Джошуа против Диллиана Уайта.
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