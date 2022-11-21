Стало известно, когда чемпион мира по боксу из Украины будет защищать титул
Украинский боксер Артем Далакян будет защищать титул чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе в бою против костариканца Дэвида Хименеса в январе 2023 года
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам вице-президента промоутерской компании Union Boxing Дмитрия Елисеева, бой состоится в январе 2023 года в Европе.
"Достигнута предварительная договоренность о бое, который должен состояться в конце января в Европе. Сейчас мы работаем над окончательным соглашением", - сказал Елисеев.
Договоренность между чемпионом мира в наилегчайшем весе (до 50,9 кг) Артемом Далакяном и Дэвидом Хименесом позволила боксерам избежать торгов за право провести поединок.
Бой был назначен на 31 августа 2022, но украинец и костариканец не смогли договориться о месте встречи.
В общей сложности 35-летний Далакян одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения. Он владеет титулом WBA с 2018 года. У 30-летнего Хименеса 12 побед и нет поражений.
- 2 августа WBA обязала Артема Далакяна провести бой против Дэвида Хименеса.
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