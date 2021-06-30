Стало известно, какую травму получил Беседин в матче против Швеции и сколько времени он проведет без футбола
Главный врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун рассказал о результате МРТ-обследования форварда Артема Беседина, который получил травму в матче против Швеции на Евро-2020
Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".
Врачи заметили, что у Беседина частичное повреждение задней крестообразной связки и внешней боковой связки. Он пропустит около шести месяцев.
"Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связки, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой у Беседина случилось переразгибание в коленном суставе, что вызвало значительную травму. Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Срок восстановления - около шести месяцев ", - сказал главный врач " Динамо " Андрей Шморгун.
В матче против Швеции Артем Беседин вышел на замену в начале дополнительного времени, однако через несколько минут покинул поле после атаки прямой ногой со стороны шведа Маркуса Даниэльсона, который получил красную карточку.
Всего на Евро-2020 Артем Беседин принял участие в трех матчах.
Украина победила Швецию в овертайме - 2:1 и впервые попала в четвертьфинал Чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко в субботу, 3 июля, в Риме поспорит с Англией.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала Чемпионата Европы.
- Лучшим игроком матча между Украиной и Швецией был признан полузащитник нашей сборной Александр Зинченко.
- 30 июня стало известно, что травмированный Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное