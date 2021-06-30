Стало известно, какую травму получил Беседин в матче против Швеции и сколько времени он проведет без футбола

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".



Врачи заметили, что у Беседина частичное повреждение задней крестообразной связки и внешней боковой связки. Он пропустит около шести месяцев.



"Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связки, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой у Беседина случилось переразгибание в коленном суставе, что вызвало значительную травму. Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Срок восстановления - около шести месяцев ", - сказал главный врач " Динамо " Андрей Шморгун.

В матче против Швеции Артем Беседин вышел на замену в начале дополнительного времени, однако через несколько минут покинул поле после атаки прямой ногой со стороны шведа Маркуса Даниэльсона, который получил красную карточку.

Всего на Евро-2020 Артем Беседин принял участие в трех матчах.

Украина победила Швецию в овертайме - 2:1 и впервые попала в четвертьфинал Чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко в субботу, 3 июля, в Риме поспорит с Англией.

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