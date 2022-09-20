Стало известно, какую сумму Усик получил за реванш из Джошуа
Украинский боксер Александр Усик заработал за второй бой против британца Энтони Джошуа $35 млн
Об этом сообщает Marca .
По данным Sportekz, за реванш Усик и Джошуа получили по $35 млн гарантированных гонораров. Их доходы могут возрасти после отчисления от продаж платных телетрансляций.
Издание отмечает, что еще в 2020 году заработки Усика за всю профессиональную карьеру не превышали $4 млн. Однако они существенно выросли после первого боя с Джошуа в октябре 2021 года, за который украинец получил $13 млн.
В целом по подсчетам Sportekz Усик уже заработал за карьеру минимум $52 млн.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Украинец отобрал их у Энтони Джошуа в октябре 2021 года и отстоял в реванше 20 августа этого года.
- 19 сентября стало известно, что Александр Усик, в случае отказа от боя британца Тайсона Фьюри, встретится с победителем поединка между американцем Деонтеем Уайлдером и финном Робертом Гелениусом.
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