Стало известно, какую сумму требует Джошуа за отказ от реванша с Усиком
Британский боксер Энтони Джошуа требует за отсрочку реванша с украинцем Александром Усиком $20 млн
Об этом сообщает Daily Star.
По информации таблоида, Энтони Джошуа получил предложение отказаться от немедленного реванша с Александром Усиком и разрешить украинцу провести бой против другого британца – Тайсона Фьюри – за звание абсолютного чемпиона мира.
Издание утверждает, что Джошуа согласен пойти на такой шаг при условии, что получит 15 млн фунтов (около $20 млн) и гарантию, что встретится с победителем поединка Усик – Фьюри.
Также организаторам боя придется заплатить 5 млн фунтов (около $7 млн) за уступки Диллиану Вайту, являющемуся обязательным претендентом на титул WBC (Всемирного боксерского совета), которым владеет Тайсон Фьюри.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Весной ему предстояло встретиться в реванше с Джошуа, а Фьюри - защищать титул WBC в бою против Уайта.
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Напомним, 18 января стало известно, что Энтони Джошуа рассматривает возможность разрешить соотечественнику Тайсону Фьюри встретиться с Александром Усиком.
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