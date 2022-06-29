Стало известно, какую сумму "Барселона" готова заплатить за Левандовского
Испанская "Барселона" сделает "Баварии" предложение в $50 млн за польского нападающего Роберта Левандовского
Об этом сообщает Meczyki .
По информации источника, в ближайшие 24 часа "Барса" предложит за Роберта Левандовского $40 млн. + $10 млн., которые "Бавария" может получить в виде бонусов.
Пока неизвестно, устроит ли мюнхенский клуб эта сумма. Ранее немцы хотели получить 60 млн. "Барселона" находится на контакте с поляком, и он просил их сохранять спокойствие.
У нападающего действует контракт с "Баварией" до лета 2023 года. Трансферная стоимость поляка составляет 50 млн. евро.
33-летний Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом мира в 2021 году по версии ФИФА. В прошлом сезоне поляк сыграл за "Баварию" 46 матчей, забил 50 голов и отдал 7 результативных передач.
- 15 мая Роберт Левандовски заявил, что, возможно, сыграл последний матч за мюнхенскую "Баварию".
- 22 июня сообщалось, что Роналду может замены Левандовского в "Баварии".
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