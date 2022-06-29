Стало известно, какую сумму "Барселона" готова заплатить за Левандовского

Об этом сообщает Meczyki .

По информации источника, в ближайшие 24 часа "Барса" предложит за Роберта Левандовского $40 млн. + $10 млн., которые "Бавария" может получить в виде бонусов.

Пока неизвестно, устроит ли мюнхенский клуб эта сумма. Ранее немцы хотели получить 60 млн. "Барселона" находится на контакте с поляком, и он просил их сохранять спокойствие.

У нападающего действует контракт с "Баварией" до лета 2023 года. Трансферная стоимость поляка составляет 50 млн. евро.

33-летний Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом мира в 2021 году по версии ФИФА. В прошлом сезоне поляк сыграл за "Баварию" 46 матчей, забил 50 голов и отдал 7 результативных передач.

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