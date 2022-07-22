Первым отгружать зерно из Украины может начать Черноморский порт, - Мининфраструктуры
Первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.
Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры и участник украинской делегации на переговорах Юрий Васьков, передает "Экономическая правда".
"По нашим пожеланиям, работа должна начаться в ближайшие 3-4 сутки. Для этого необходимо, чтобы Координационный центр в Стамбуле был укомплектован, мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Но должны быть сформированы представители всех четырех сторон", - рассказал Васьков.
По его словам, это можно сделать в течение четырех суток, и тогда начнется непосредственно возобновление судоходства.
По уточнению о проведении разминирования территориальных вод, он отметил, что этот вопрос прежде всего военный, однако в любом случае можно будет начать возить зерно из одного порта, добавить другой, после чего заработают все трое.
Первым таким портом может быть Черноморский, затем – Одесский, а последним заработает порт "Южный".
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- В Минэкономики рассказали, что возобновление аграрного экспорта из украинских портов будет приносить ежемесячно $1 миллиард валютной выручки.
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