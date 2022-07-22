Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры и участник украинской делегации на переговорах Юрий Васьков, передает "Экономическая правда".

"По нашим пожеланиям, работа должна начаться в ближайшие 3-4 сутки. Для этого необходимо, чтобы Координационный центр в Стамбуле был укомплектован, мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Но должны быть сформированы представители всех четырех сторон", - рассказал Васьков.

По его словам, это можно сделать в течение четырех суток, и тогда начнется непосредственно возобновление судоходства.

По уточнению о проведении разминирования территориальных вод, он отметил, что этот вопрос прежде всего военный, однако в любом случае можно будет начать возить зерно из одного порта, добавить другой, после чего заработают все трое.

Первым таким портом может быть Черноморский, затем – Одесский, а последним заработает порт "Южный".

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Впоследствии стали известны подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.

В Минэкономики рассказали, что возобновление аграрного экспорта из украинских портов будет приносить ежемесячно $1 миллиард валютной выручки.

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