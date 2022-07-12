Об этом сообщает Tribuna.com .

По информации издания, на телеканале и OTT-сервисе Setanta Sports можно будет просмотреть оба матча киевлян против стамбульцев. "Динамо" будет принимать "Фенербахче" 20 июля в польском городе Лодзь, ответная игра состоится 27 июля в Стамбуле.

Для выхода в групповой раунд ЛЧ киевлянам в новом сезоне необходимо преодолеть три раунда квалификации. Направду в основной этап Лиги чемпионов попал "Шахтер".

15 июня стало известно, что "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с "Фенербахче" .

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